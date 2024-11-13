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Japonya Başbakanı İşiba'nın Sağlık Durumu Üzerindeki Tartışmalar Artıyor

Başbakan İşiba Şigeru'nun mecliste uyuyakalması ve sağlık kontrolleri tartışmaları körükledi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 20:01
Japonya Başbakanı İşiba'nın Sağlık Durumu Üzerindeki Tartışmalar Artıyor

Başbakan İşiba'nın Sağlık Durumu Gündem Olmaya Devam Ediyor

Japonya'da 11 Kasım'da yeniden göreve seçilen Başbakan İşiba Şigeru'nun ulusal meclis oturumunda uyuyakalması, ülkede büyük tartışmalara yol açtı. Başbakan, 9 Kasım ve 13 Kasım tarihlerinde iki kez sağlık kontrolünden geçti.

Devlet televizyonu NHK tarafından yayımlanan habere göre, İşiba'nın meclisteki oturumda uykuya dalması dikkatlerden kaçmadı. Yapılan sağlık kontrollerinin ise rutin ve planlı olduğu belirtildi.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan'ın resmi görevlerini yerine getirmekte hiçbir sorun yaşamadığını vurgulayarak, "Başbakan, gece geç saatlere kadar yoğun çalıştığını, dolayısıyla soğuk algınlığı tedavisi gördüğünü duyduğumu söyleyebilirim." dedi.

Kyodo ajansına konuşan kaynaklara göre, İşiba'nın Peru ve Brezilya'yı kapsayan dış gezisi öncesinde de rutin sağlık muayenesinden geçebileceği ifade edildi.

Mecliste Uyuyakalmanın Getirdiği Eleştiriler

İşiba'nın yeniden Başbakan olması için düzenlenen meclis oturumundaki uyku görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı buldu. X sosyal medya platformundaki kullanıcılar, "İşiba şekerleme yapıyor" ve "Japon Başbakan uyukluyor" gibi eleştirilerde bulundu.

Muhalefet partisi Nippon Ishin'in milletvekillerinden Nobuyuki Baba, İşiba'nın mecliste uyumasını "uygunsuz" olarak nitelendirerek, "Bir seçim yapıyorduk ve seçim sırasında birinin dinlenmeye çekilmesi uygun değil" diye konuştu.

Tüm bu tartışmalar, Japonya'da Başbakan İşiba'nın liderliğinin ne yönde şekilleneceği konusunda kamuoyunu meşgul ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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