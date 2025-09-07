Japonya Başbakanı İşiba Şigeru istifa etti

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru görevlerinden istifa edeceğini açıkladı

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuz ayında gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarının yarattığı etkiyi gerekçe göstererek Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini duyurdu. Açıklama, başkent Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre İşiba, halkoylamasının hükümet ve parti üzerindeki etkilerine işaret ederek hedeflenen sonuçların elde edilemediğini belirtti.

Danışman Meclisi (Sangiin) seçimleri ve sonuçlar

Japonya'da üst meclis olan Danışman Meclisi (Sangiin) için her 3 yılda bir yapılan seçimlerde, toplam 248 sandalyenin yarısının kaderi belirlenmek üzere 20 Temmuz'da oy kullanılmıştı. Seçimlerde iktidar ve muhalefetin sahip olduğu toplam 123 sandalye aynı kaldı, diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri ise belirlendi.

Seçimlerde iktidar koalisyonu, hedeflediği en az 50 sandalyeyi elde edemeyerek üst mecliste çoğunluğu kaybetti. Halihazırda 75 sandalyesi bulunan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etti; çoğunluk için gereken 125 sandalyeye ulaşamadı.

Politik yansımalar

Böylelikle, 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste aynı akıbeti yaşamış oldu. İşiba'nın istifa kararı, partide ve hükümette yeni liderlik arayışlarını başlatacak.

İşiba'nın açıklaması, hem yerel hem de uluslararası siyasi çevrelerde yakından izleniyor.