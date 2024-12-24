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Japonya Başbakanı İşiba, Trump ile Görüşme İsteğini Duyurdu

Japonya Başbakanı İşiba, Trump ile görüşmeyi umut ettiğini ve ikili ilişkileri güçlendirmek için önemli olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 18:02
Japonya Başbakanı İşiba, Trump ile Görüşme İsteğini Duyurdu

Başbakan İşiba'dan Trump ile Görüşme Açıklaması

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD ile ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla Donald Trump ile görüşmeyi umduğunu belirtti. Kyodo News tarafından aktarılan haberde, İşiba'nın bu açıklamayı yılın son parlamento oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı ifade edildi.

Görüşme Zamanı ve Önemi

İşiba, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump ile görüşme isteğini dile getirerek, bu görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği hakkında hükümet içinde farklı görüşler olduğunu vurguladı. "En uygun zamanı" seçeceğini belirten İşiba, bölgesel barış ve istikrar konularına da dikkat çekerek, "İki ülke arasındaki ortaklığı ilerletmek için Kuzeydoğu Asya'daki durum hakkında aynı fikirde olmamız, kritik önem taşıyor," şeklinde konuştu.

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