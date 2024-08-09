Japonya Başbakanı Kişida, Deprem Sebebiyle Orta Asya Seyahatini İptal Etti

Japonya'da Deprem Alarmı ve Başbakan Kişida'nın İptali
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinde gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından, planladığı Orta Asya gezisini iptal ettiğini duyurdu.
Basın Toplantısındaki Açıklamaları
Kyodo News tarafından aktarılan habere göre, başbakan Kişida düzenlediği basın toplantısında yapılan deprem uyarısına değindi. Kişida, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ı kapsayan seyahat planlarını iptal ettiğini bildirdi.
Krize Müdahale İçin Japonya'da Kalacak
Kişida, "Ülkenin kriz yönetiminden sorumlu en üst düzey yetkili olarak en az bir hafta Japonya'da kalmalıyım." şeklinde konuştu. Bu açıklama, depremin ardından bölgedeki durumun ciddiyetini yansıtıyor.
Depremin Etkileri
Dün, Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında gerçekleşen depremin ardından, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından bir açıklama yapıldı. Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde büyük bir depremin olasılığının normalden daha yüksek olduğu bildirildi.
Hazırlık ve Önlemler
Yapılan açıklamada, herhangi bir tahliye çağrısı yapılmadığı ancak rutin deprem hazırlıklarının gözden geçirilmesi ve önümüzdeki bir hafta boyunca dikkatli olunması gerektiği belirtildi.