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Japonya Başbakanı Kişida, Deprem Sebebiyle Orta Asya Seyahatini İptal Etti

Japonya'da meydana gelen 7,1 büyüklüğünde deprem sonrası Başbakan Kişida, Orta Asya gezisini iptal etti.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:23
Japonya Başbakanı Kişida, Deprem Sebebiyle Orta Asya Seyahatini İptal Etti

Japonya'da Deprem Alarmı ve Başbakan Kişida'nın İptali

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinde gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından, planladığı Orta Asya gezisini iptal ettiğini duyurdu.

Basın Toplantısındaki Açıklamaları

Kyodo News tarafından aktarılan habere göre, başbakan Kişida düzenlediği basın toplantısında yapılan deprem uyarısına değindi. Kişida, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ı kapsayan seyahat planlarını iptal ettiğini bildirdi.

Krize Müdahale İçin Japonya'da Kalacak

Kişida, "Ülkenin kriz yönetiminden sorumlu en üst düzey yetkili olarak en az bir hafta Japonya'da kalmalıyım." şeklinde konuştu. Bu açıklama, depremin ardından bölgedeki durumun ciddiyetini yansıtıyor.

Depremin Etkileri

Dün, Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında gerçekleşen depremin ardından, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından bir açıklama yapıldı. Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde büyük bir depremin olasılığının normalden daha yüksek olduğu bildirildi.

Hazırlık ve Önlemler

Yapılan açıklamada, herhangi bir tahliye çağrısı yapılmadığı ancak rutin deprem hazırlıklarının gözden geçirilmesi ve önümüzdeki bir hafta boyunca dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

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