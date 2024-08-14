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Japonya Başbakanı Kişida, Liderlik Seçiminde Yarışmayacak

Kişida Fumio, iktidardaki LDP'nin liderlik yarışına katılmayacağını duyurdu, yeni liderin seçimi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:23
Japonya Başbakanı Kişida, Liderlik Seçiminde Yarışmayacak

Japonya Başbakanı Kişida, LDP Liderliğini Bırakıyor

Japonya'nın Başbakanı Kişida Fumio, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içinde yapılacak liderlik seçimlerinde yarışmayacağını açıkladı. Bu durum, partinin yeni bir liderle yola devam etme arzusunu belirginleştiriyor.

Görev Süresi ve Açıklamalar

Kişida, 2021 yılından bu yana yürüttüğü LDP Genel Başkanlığı görevine ilişkin olarak, eylülde sona erecek bu dönemde yarışmayacağını belirtti. Başbakan, "Yeni bir yüzün partinin olumlu değişimini göstermeye yardımcı olacağını" ifade etti. Bu bağlamda, kendisinin seçimlerden çekilmesinin en belirgin adım olduğunu da vurguladı.

Yeni Lider Desteği

Kişida, yeni parti liderini destekleyeceğini ve Japonya'nın karşı karşıya kaldığı zorlu sorunlara yönelik politikaların hayata geçirilmesi için kamu güveninin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. LDP liderliğinin seçim tarihi, önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Gündemdeki Sorunlar

Kişida'nın yerine geçecek yeni LDP Genel Başkanı, muhtemelen bir sonraki başbakan adayı olarak desteklenecek. Bu arada, siyasi bağış gelirlerini yanlış bildiren bazı iktidar milletvekillerinin istifası ile gündeme gelen Bağış Fonları Kontrol Yasası nedeniyle Kişida hükümetine olan kamu desteğinin azaldığı belirtildi.

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