Japonya, Çin Askeri Uçağının Hava Sahasını İhlal Ettiğini İddia Etti

Japonya'dan Çarpıcı Açıklama

Japonya, tarihinde ilk kez bir Çin askeri uçağının hava sahasını ihlal ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Olayın Detayları

Japonya Savunma Bakanlığı, devlet televizyonu NHK aracılığıyla yaptığı açıklamada, Y-9 tipi bir askeri uçağın yerel saatle 11.29'da, Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları yakınlarında Japon hava sahasına girdiğini bildirdi.

Uçağın yaklaşık 2 dakika boyunca Japon hava sahasında kaldığı belirtilirken, olay sonrası savaş uçaklarının alarm durumu ile harekete geçtiği fakat Çin uçağının o esnada Japon hava sahasını terk ettiği vurgulandı.

Alarma Geçen Savunma Bakanlığı

Japonya Savunma Bakanlığı, ilk kez böyle bir ihlalle karşılaştıklarını ve "Çin'in amacını anlamaya çalıştığı" ifadesini kullanarak durumu dikkatle takip ettiği aktarıldı.