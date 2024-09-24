Japonya, Çin’den Vatandaşlarının Güvenliğini Talep Etti

Japonya, Çocuk Güvenliği İçin Çin’e Başvurdu

Japonya, 18 Eylül 2023 tarihinde Çin’de yaşanan ve 10 yaşındaki bir Japon çocuğun bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine, Pekin yönetiminden derhal önlem almasını istedi.

Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko’nun Açıklamaları

Japonya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılan Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi arasındaki görüşmeyi duyurdu. Kamikawa, görüşme sırasında, çocuğun ölümünün ardından Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

Kamikawa, "Çocukların güvenliğini tehdit eden, asılsız ve Japon karşıtı sosyal medya paylaşımlarının engellenmesini istiyoruz." dedi.

Çin’in Yanıtı ve Soruşturma Talebi

Japonya, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılmasını ve duruma dair net bir açıklama talep etti. Kamikawa, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için Çin’in gerekli önlemleri almasını istedi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, olayı "münferit bir vaka" olarak nitelendirerek, bu durumu yasalar çerçevesinde ele alacaklarını vurguladı.

Olayın Detayları

11 yaşındaki tragik kurban, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrindeki Japon İlkokulu'na doğru yol alırken bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Saldırganın 44 yaşındaki Cong isimli şahıs olduğu öğrenildi. Cong, polise ifadesinde çocuğa saldırdığını itiraf etti.

Tarihi Bağlam ve Nefret Suçu Şüphesi

Yaşanan bu saldırının tarihi bir olay olan "Mukden Vakası" ile aynı güne denk gelmesi, nefret suçu şüphesini artırmış durumda. Bu olay, Japon İmparatorluk ordusunun 1931'de Mançurya bölgesini işgaline zemin hazırlamıştı.

Son olarak, Çin'de yaklaşık 100 bin Japon vatandaşı yaşamaktadır.