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Japonya, Çin'e Deniz Ürünleri İthalat Yasağının Kaldırılması İçin Çağrıda Bulundu

Başbakan Fumio Kishida, Çin'in deniz ürünleri ithalat yasağını kaldırmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 18:37
Japonya, Çin'e Deniz Ürünleri İthalat Yasağının Kaldırılması İçin Çağrıda Bulundu

Japonya'dan Çin'e Deniz Ürünleri İthalat Yasağına Tepki

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima Dai-içi Nükleer Enerji Santrali'nde arıtıldığı belirtilen radyoaktif atık suyun okyanusa salınmasının ardından tüm Japon deniz ürünlerinin ithalatını 24 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla yasaklayan Çin hükümetine karşı önemli bir çağrıda bulundu.

Bilimsel Temele Dayanmayan Yasağa Eleştiri

Kyodo News'in bildirdiğine göre, Fukuşima bölgesindeki yerel balıkçılık kooperatifinin ziyaretinde konuşan Kishida, Çin'in Japon deniz ürünlerine koyduğu yasağın "bilimsel kanıtlara dayanmayan ve kabul edilemez bir tedbir" olduğunu vurguladı. Kishida, "Japonya, yasağın hemen kaldırılmasını talep etmekte ve bu talebini her seviyede dile getirmektedir," ifadelerinde bulundu.

Yasağın Olası Sonuçları ve Hükümetin Çalışmaları

Fukuşima bölgesindeki balıkçılık sektörü, Çin'in deniz ürünleri ithalatına getirdiği yasak nedeniyle ciddi şekilde mağdur durumda. Japon hükümeti, Kuzey Amerika ve Güneydoğu Asya gibi pazarları hedef alarak ticaretini çeşitlendirmeye çalışırken, komşu ülkeye yapılan ihracattaki düşüş gelir kaybına yol açtı.

Atık Su Boşaltma Süreci

Mart 2011'de meydana gelen büyük deprem ve tsunaminin ardından, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde çekirdek erimesi yaşanmış ve radyoaktif serpintiler nedeniyle çevresi tahliye bölgesi olarak ilan edilmiştir. Zamanla toplanan radyoaktif atık suyun, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından güvenli kabul edilmesiyle, Japonya 24 Ağustos'ta bu suyun tahliyesine başlamıştır. Ancak bu durum, çevre koruma aktivistleri ve özellikle Çin gibi komşu ülkeler tarafından büyük tepkilerle karşılanmıştır.

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