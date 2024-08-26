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Japonya, Çin'in Askeri Uçak Hava Sahasını İhlal Ettiğini İddia Etti

Japonya, Çin'e ait bir askeri uçağın hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi ve bununla ilgili sert önlemler talep etti.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:32
Japonya, Çin'in Askeri Uçak Hava Sahasını İhlal Ettiğini İddia Etti

Japonya'nın Hava Sahası İhlali Açıklaması

Japonya, ilk kez bir Çin askeri uçağının hava sahasına izinsiz girdiğini duyurdu. Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, Çin ordusuna ait Y-9 tipi bir askeri uçağın, yerel saatle 11.29'da Doğu Çin Denizi'nde yer alan Danjo Adaları açıklarından Japonya hava sahasına girdiğini açıkladı.

Savaş Uçakları Harekete Geçti

Uçağın, yaklaşık iki dakika boyunca Japon hava sahasını ihlal ettiği vurgulanırken, savaş uçaklarının bu duruma karşılık vermek üzere harekete geçtiği bildirildi. Ancak, Çin uçağının o esnada Japon hava sahasını terk ettiği kaydedildi.

Japonya'nın Savunma Önlemleri

Hava sahası ihlali sonrasında alarm durumuna geçen Japonya Savunma Bakanlığı, ilk kez gerçekleşen bu ihlalin arkasındaki motivasyonu anlamaya çalıştığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın Tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Okano Masataka'nın, Çin'in Tokyo Maslahatgüzarı Şı Ying'i bakanlığa çağırarak, hava sahası ihlalinin sert bir şekilde protesto edildiğini vurguladığını bildirdi. Okano, benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

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