Japonya, Çin'in ICBM Testini Bildirmediğini Açıkladı

Japonya'dan Çin'e Kritik İddia

Japonya, Çin'in test ettiği kıtalararası balistik füzeyi (ICBM) önceden bildirilmeksizin fırlattığını öne sürdü. Bu konuda açıklama yapan Japon Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, resmi açıklamalara göre, "Çin'in artan askeri faaliyetleri ciddi endişe kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Fırlatma ile İlgili Detaylar

Hayaşi, yaptığı basın toplantısında, Çin'in füze testinin Japonya'nın üzerinde gerçekleşmediğini ve herhangi bir zarar söz konusu olmadığını vurguladı. Aynı zamanda, ülkesinin gözetleme faaliyetlerine devam edeceğini de açıkladı.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Çin Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, sahte savaş başlığı taşıyan kıtalararası balistik füzenin test amaçlı olarak Pasifik Okyanusu'na fırlatıldığını duyurdu. Bakanlık, testi rutin bir eğitim faaliyeti olarak nitelendirdi ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Ayrıca, tüm ilgili ülkelerin önceden bilgilendirildiği fakat füzenin tam olarak hangi bölgeye düştüğüne dair bilgi verilmediği de aktarıldı.