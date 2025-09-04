Japonya, Çin-Rusya-Kuzey Kore İşbirliğini "Yakından" İzleyecek

Japonya, Çin-Rusya-Kuzey Kore işbirliğinin etkilerini yakından takip edecek

Japonya hükümeti, Çin, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki üçlü işbirliğinin bölgesel güvenliğe olası etkilerini ciddiyetle ve yakından izleyeceklerini bildirdi. Açıklama, Jiji ajansının haberinde Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa'nın Çin, Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin Pekin'deki askeri geçit töreninde bir araya gelmesini değerlendirmesi üzerine geldi.

Hükümetten uyarı

Hayaşi Yoşimasa açıklamasında, Japonya'nın "Çin, Rusya ve Kuzey Kore'nin işbirliğini nasıl geliştireceğini ve bunun bölgesel güvenliğe etkilerini ciddiyetle ve yakından izleyeceğini" vurguladı.

Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili ise, Çin'in "bölgesel nüfuz arayışıyla" Rusya ile Kuzey Kore'nin askeri işbirliğini derinleştirmesinin, "Japonya'ya yönelik tehditlerin artmasını kaçınılmaz hale getirebileceğini" belirtti.

Kim Jong-un'un katılımı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pekin'deki Tiananmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak üzere Pyongyang'dan özel zırhlı trenle Çin'e geldi. Çin devlet medyasınca paylaşılan görüntülerde Kim'in, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in solunda durduğu görüldü.

Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ten sonra yabancı konukların yer aldığı podyuma çıkan ikinci lider olurken, böylece ilk kez çok taraflı, uluslararası diplomatik bir etkinlikte yer aldı. Arşiv kayıtlarına göre Kim, ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmamıştı. Ocak 1984 doğumlu Kim Jong-un, 2011 yılından beri Kuzey Kore lideri olarak anılıyor.

Törenin içeriği ve katılımcılar

Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende, Tiananmın Meydanı'ndaki geçit töreninde yeni insansız hava araçları, siber ve elektronik harp araçları ve hipersonik silahlar dahil yeni nesil askeri kapasiteler sergilendi.

Törene, Rusya, İran, Pakistan, Moğolistan, Kuzey Kore, Myanmar, Slovakya, Sırbistan, Özbekistan ve Belarus dahil 30'a yakın ülkenin lideri katıldı. Türkiye'den ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal töreni protokol tribününden izledi; Çin'deki bu törenlere Türkiye'den ilk kez bakan düzeyinde katılım oldu.