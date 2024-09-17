Japonya'da 100 Yaş Üstü Nüfus Tarihi Zirveye Ulaştı

Japonya'da 100 Yaş ve Üstü Nüfus Artıyor

Japonya'da, yaşı 100'ün üzerinde olan bireylerin sayısı ilk kez 95 bini aştı. Bu önemli artış, Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından açıklanan son istatistiklerle ortaya konmuş durumda.

Yaşlı Nüfusun Sürekli Artışı

Eylül ayı itibarıyla, ülke genelinde 100 yaşı geçmiş bireylerin toplam sayısı 95,119 olarak kaydedildi. Bu, ülke tarihinin en yüksek rakamı ve 54 yıldır artış göstermeye devam eden bir trendin sonucu.

Cinsiyet Dağılımı

100 yaş üstü nüfusun cinsiyet dağılımı da dikkat çekiyor. Bu grupta 83,958 kadın ve 11,161 erkek bulunmakta. Geçtiğimiz yıla göre, bu sayı 2,980 kişi arttı.

Sosyal Refah Hizmetlerine Yönelik Çabalar

Bakanlık Sözcüsü, yaşlıların toplumlarında rahat bir şekilde yaşamaya devam edebilmeleri için tıbbi ve hemşirelik bakımı dahil sosyal refah hizmetlerini artırma çabası içinde olduklarını belirtti. Yaşlı bireylerin sağlık ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesi gündemde.

Tarihçesi ve Yaşlılık

Japonya'da 100 yaşın üzerindeki bireyler ile ilgili verilerin kayda geçmesi 1963 yılında başlamıştı. Japonya’nın yaklaşık 125 milyon nüfusu ile uzun yaşam süresi, dünya genelinde dikkat çekici bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu ülkede yaşayan en yaşlı birey ise 116 yaşındaki Itooka Tomiko.