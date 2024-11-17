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Japonya'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Japonya'nın Yakuşima Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can veya mal kaybı yok.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 16:09
Japonya'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Japonya'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Yakuşima Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Yakuşima Adası'nın 151 kilometre güneydoğu açıkları olarak belirlendi.

Depremin derinliği ise 10 kilometre olarak kaydedildi. Şu an için can veya mal kaybı bildirilmezken, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı duyuruldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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