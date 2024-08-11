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Japonya'da 7,1 Büyüklüğündeki Depremin Ardından 'Büyük Deprem' Uyarıları Devam Ediyor

Japonya'da 8 Ağustos'taki 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından 'büyük deprem' uyarıları sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:26
Japonya'da 7,1 Büyüklüğündeki Depremin Ardından 'Büyük Deprem' Uyarıları Devam Ediyor

Japonya Deprem Tehlikesi ile Karşı Karşıya

8 Ağustos'ta Japonya'nın Pasifik kıyısında gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından, yetkililer 'büyük deprem' uyarılarını yenileyerek, halkı bilgilendiriyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan Açıklama

Japonya'nın devlet televizyonu NHK'ye göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) temsilcileri, depremin ardından devam eden uyarının geçerliliğini koruduğunu bildirdi. JMA, belirli bölgelerde büyük bir deprem olasılığının, geçmiş verilere kıyasla daha yüksek olduğunu vurguladı. Hazırlık ve Önlemler Alınmalı

Deprem sonrası, yer kabuğundaki gerginlikte ciddi bir değişiklik gözlemlenmediğini açıklayan yetkililer, 29 eyaletteki 707 belediyeden, olası afet senaryoları için hazırlık yapmalarını istedi. Bu bağlamda, Nankai Yarığı'nın etrafında olası bir sarsıntının tetiklenmesine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Son Gelişmeler

8 Ağustos'taki sarsıntı, Japonya'nın doğu kıyısındaki Miyazaki bölgesinde meydana gelmişti. Deprem sonrası saatler içinde JMA, Nankai Yarığı çevresindeki büyük bir depremin hayata geçme olasılığının arttığını ifade etti.

Halkın dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerektiği konusunda yapılan çağrılar, ülke genelinde önemli bir bilgi akışı sağlamaktadır.

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