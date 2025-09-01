DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,19 -0,17%
ALTIN
4.587,69 -0,55%
BITCOIN
4.465.995,84 0,43%

Japonya’da Belediyelere Acil Durumlarda Ayı Vurma Yetkisi

Japonya, rekor ayı saldırıları sonrası belediyelere, acil durumlarda kahverengi ve siyah ayılar dahil vahşi hayvanların vurulmasına izin veren yasa değişikliğini yürürlüğe koydu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:22
Japonya’da Belediyelere Acil Durumlarda Ayı Vurma Yetkisi

Japonya’da Belediyelere Acil Durumlarda Ayı Vurma Yetkisi

Yasa Değişikliğinin Getirdikleri

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya son dönemde ülkenin kırsal kesimlerinde rekor seviyeye ulaşan ayı saldırıları nedeniyle yaban hayatın korunmasına ilişkin yasalarda değişikliğe gitti.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında belediye yetkilileri, özel olarak görevlendirilmiş avcıların yerleşim yerlerinde kahverengi ve siyah ayılar dahil vahşi hayvanları vurmasına izin verebilecek.

Yetki ve Sınırlamalar

Bu izin, sadece tehlikeyi önleyici diğer yöntemlerin mümkün olmadığı ve bölge halkının kurşunlardan zarar görmeyeceğinden emin olunduğu acil durumlarda geçerli olacak. yetkinin uygulama koşulları bu sınırlamalar çerçevesinde belirlendi.

Yetkililer, yasadaki değişikliklerin sorunsuz uygulanabilmesi için hükümetin eğitim programları hazırlayacağını ve maddi destek sağlayacağını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Triatlet Berkan Kobal bisiklet kazasında hayatını kaybetti
2
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
3
TCG İçel (F-518) Sefine Tersanesi'nde Denize İndirildi — MİLGEM İstif Sınıfı 8. Gemi
4
Beşiktaş'ta Çöpte Bulunan Bebek: Anne Elif A. Adliyeye Sevk Edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
İzmir Çiğli'de silahlı saldırı: 6 şüpheli gözaltında
7
Binali Yıldırım: Adaletin Yükselmesi Türkiye'yi Daha Güvenilir Kılar — Erzincan Adli Yıl Açılışı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu