Japonya’da Belediyelere Acil Durumlarda Ayı Vurma Yetkisi

Yasa Değişikliğinin Getirdikleri

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya son dönemde ülkenin kırsal kesimlerinde rekor seviyeye ulaşan ayı saldırıları nedeniyle yaban hayatın korunmasına ilişkin yasalarda değişikliğe gitti.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında belediye yetkilileri, özel olarak görevlendirilmiş avcıların yerleşim yerlerinde kahverengi ve siyah ayılar dahil vahşi hayvanları vurmasına izin verebilecek.

Yetki ve Sınırlamalar

Bu izin, sadece tehlikeyi önleyici diğer yöntemlerin mümkün olmadığı ve bölge halkının kurşunlardan zarar görmeyeceğinden emin olunduğu acil durumlarda geçerli olacak. yetkinin uygulama koşulları bu sınırlamalar çerçevesinde belirlendi.

Yetkililer, yasadaki değişikliklerin sorunsuz uygulanabilmesi için hükümetin eğitim programları hazırlayacağını ve maddi destek sağlayacağını belirtti.