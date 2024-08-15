Japonya'da Büyük Deprem Uyarısı Sona Erdi

Japonya'da Deprem Uyarısı Sonlandı

Japonya hükümeti, 8 Ağustos'ta yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen "büyük deprem" uyarısının sona erdiğini açıkladı. Hükümet yetkilileri, uyarının kaldırılması kararıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlediler.

Sismik Aktivite Gözlemlenmedi

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Nankai Yarığı çevresinde herhangi bir sismik aktivitenin gözlemlenmediğini bildirmesi üzerine uyarının kaldırıldığını duyurdu.

Hazırlık Tavsiyeleri

Yetkililer, büyük ölçekli depremler ve olası artçılar hakkında halkın her zaman hazırlıklı olması gerektiği tavsiyesinde bulundular. Ülkede, 8 Ağustos'ta meydana gelen depremin etkileri hâlâ hissedilirken, JMA daha önce Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde büyük bir deprem meydana gelme olasılığının normalden daha yüksek olduğunu ifade etmişti.