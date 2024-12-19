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Japonya'da Çöplerini Ayrılamayanlar Ifşa Edilecek

Japonya'nın Fukuşima ilçesinde çöplerini doğru bir şekilde ayırmayanlar belediyenin sitesinde ifşa edilecek.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:05
Japonya'da Çöplerini Ayrılamayanlar Ifşa Edilecek

Japonya'nın Sıkı Geri Dönüşüm Kuralları

Dünyanın en katı geri dönüşüm kurallarına sahip ülkelerinden biri olan Japonya, çöplerini kurallara uygun ayırmayan kişilerin isimlerini ifşa etme kararı aldı. Bu uygulama, Fukuşima Belediyesi tarafından Mart 2025 itibarıyla hayata geçirilecek.

Fukuşima'da Çöp Yönetimi Uygulamaları

BBC'nin haberine göre, belediye, ev ve iş yerlerinden atılan çöplerin boyut, kilo ve uygun ayırma işleminin yapılmasını denetleyecek. Geçtiğimiz yıl Fukuşima'da kurallara aykırı atılan 9 bin çöp kayıtlara geçti ve yönetim, bu sorunu çözme yönünde kararlılığını gösterdi.

Ifşa Süreci ve Gizlilik Kuralları

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, çöp atma kurallarına uymayanların isimleri, bir hafta boyunca uygun şekilde çöplerini düzenlememeleri durumunda belediyenin internet sitesinde yayınlanacak. Ancak, gizlilik kuralları gereği çöplerin içeriği hakkında bilgi verilmeyecek.

Yerel Kurallar ve Çöp Toplama Prosedürü

Fukuşima'daki mevcut uygulamalara göre, geri dönüşüm kurallarına uymayan çöpler, görevliler tarafından toplanmamakta ve üzerine not bırakılarak kurallar hatırlatılmaktadır. Kentte çöpler, saat 08.30'da çöp toplama noktasına uygun bir şekilde bırakılmalıdır.

Kurallar, çöplerin geri dönüşüme uygun olanlar ve olmayanlar ile yanıcı ve yanıcı olmayanlar diye ayrılmasını öngörmektedir. Ayrıca, eski ev eşyası veya moloz gibi atıklar, belediyeden randevu alındıktan sonra atılabilmektedir.

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