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Japonya'da El Konulan Ferrari Rekor Fiyatla Satıldı

Japonya'da borcunu ödemeyen vergi mükellefinin el konulan Ferrari'si, çevrim içi açık artırmada rekor fiyatla satışa sunuldu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:47
Japonya'da El Konulan Ferrari Rekor Fiyatla Satıldı

Japonya'da Ferrari Açık Artırmada Rekor Fiyatla Satıldı

Japonya'da, borcunu ödemeyen bir vergi mükellefine ait el konulan Ferrari, çevrim içi açık artırmada şimdiye kadar ki en yüksek fiyata satıldı. Bu satış, Japonya Vergi Tahsilat Yasası çerçevesinde, ödenmemiş vergilerin tahsilatı için yapılan açık artırmalarla gerçekleştirildi.

Ferrari F12tdf'nin Detayları

Tokyo Bölgesel Vergi Dairesi tarafından yapılan duyuruya göre, 1500 kilometre kullanılmış metalik gri Ferrari F12tdf, 71,3 milyon yen asgari fiyatla çevrim içi mezatta satışa sunuldu. Bu lüks araç, sonunda 171 milyon yene (yaklaşık 1,09 milyon dolar) alıcı buldu ve Japonya'daki en yüksek açık artırma fiyatına ulaştı.

Bir Önceki Araç Satışı

Öte yandan, 2024 başında 56,8 milyon yen fiyat etiketiyle mezatta başka bir Ferrari, 94,3 milyon yene (yaklaşık 606 bin dolar) satılmıştı. Bu da Japonya'daki lüks araçların açık artırmadaki değerinin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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