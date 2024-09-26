DOLAR
34,15 -0,06%
EURO
38,15 -0,26%
ALTIN
2.931,82 -0,51%
BITCOIN
2.176.992,47 -0,49%

Japonya'da Eski Boksör Hakamata İwao'nun 1966 Cinayet Davası Beraatle Sonuçlandı

1966'da idama mahkum edilen boksör Hakamata İwao, yeniden görülen davada beraat etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:20
Japonya'da Eski Boksör Hakamata İwao'nun 1966 Cinayet Davası Beraatle Sonuçlandı

Hakamata İwao'nun Cinayet Davası Sonuçlandı

Japonya'da, 1966 yılında işlediği iddia edilen bir cinayet nedeniyle idama mahkum edilen eski boksör Hakamata İwao, 88 yaşında beraat etti.

Tarihi Duruşmanın Ardından Gelen Karar

Japonya'nın resmi haber ajansı Kyodo'nun bildirdiğine göre, Şizuoka Bölge Mahkemesi, Hakamata'nın hükmünü yeniden değerlendirerek mevcut delilleri geçerli saymadı ve sonucunda beraat kararı çıkardı.

Cinayet İddiası ve Yasal Süreç

Hakamata, 1966 yılında Şizuoka'da, bir soya fasulyesi işleme fabrikasında çalışırken, aynı ailesinden 4 kişiyi bıçakla öldürmek suçlamasıyla tutuklanmıştı. Eylül 1968'de kanıtların yetersizliği eleştirildiği bir süreçle, idama mahkum edilmişti ve bu ceza 1980'de kesinleşti.

Uzun Süren Mücadelenin Dönüm Noktası

1981 yılında yeniden yargılanmak için temyiz başvurusunda bulunan Hakamata'nın talebi, 1994'te Şizuoka Bölge Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Ardından gerçekleştirdiği bir dizi başvuru, 2008'de Anayasa Mahkemesi tarafından yine sonuçsuz kalmıştı.

2008 yılında Hakamata'nın kız kardeşi tarafından yapılan yeniden temyiz başvurusu, Şizuoka Mahkemesi tarafından kabul edilerek Hakamata'nın serbest bırakılmasına yol açtı. Ocak 2023'te yeniden yargı sürecine giren Hakamata, nihayet Mart 2023'te beraat etti ve uzun yıllar süren haksız yere tutukluluk dönemi sona erdi.

Bu dava, adaletin yeniden sağlanması adına önemli bir adım olarak görülmektedir ve Hakamata'nın hikayesi, adalet sistemindeki yetersizlikleri gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Çevre Seferberliği: Bir Küresel Çözüm Arayışı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Moskova'da Açıklamalar
3
MSB'den Lübnan Açıklaması: Koordineli Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor
4
Antalya Merkezli Forex Dolandırıcılığı Operasyonunda 133 Gözaltı
5
Dünya Gıda Programı'nın Lübnan'daki Gelişmelerle İlgili Endişeleri
6
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor: ABD ve Fransa'nın Ateşkes Çabaları Yetersiz Kalıyor
7
Samsun Limanı'na Demirleyen Astoria Grande Kruvaziyeri

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı