Japonya'da Eski Boksör Hakamata İwao'nun 1966 Cinayet Davası Beraatle Sonuçlandı

Hakamata İwao'nun Cinayet Davası Sonuçlandı

Japonya'da, 1966 yılında işlediği iddia edilen bir cinayet nedeniyle idama mahkum edilen eski boksör Hakamata İwao, 88 yaşında beraat etti.

Tarihi Duruşmanın Ardından Gelen Karar

Japonya'nın resmi haber ajansı Kyodo'nun bildirdiğine göre, Şizuoka Bölge Mahkemesi, Hakamata'nın hükmünü yeniden değerlendirerek mevcut delilleri geçerli saymadı ve sonucunda beraat kararı çıkardı.

Cinayet İddiası ve Yasal Süreç

Hakamata, 1966 yılında Şizuoka'da, bir soya fasulyesi işleme fabrikasında çalışırken, aynı ailesinden 4 kişiyi bıçakla öldürmek suçlamasıyla tutuklanmıştı. Eylül 1968'de kanıtların yetersizliği eleştirildiği bir süreçle, idama mahkum edilmişti ve bu ceza 1980'de kesinleşti.

Uzun Süren Mücadelenin Dönüm Noktası

1981 yılında yeniden yargılanmak için temyiz başvurusunda bulunan Hakamata'nın talebi, 1994'te Şizuoka Bölge Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Ardından gerçekleştirdiği bir dizi başvuru, 2008'de Anayasa Mahkemesi tarafından yine sonuçsuz kalmıştı.

2008 yılında Hakamata'nın kız kardeşi tarafından yapılan yeniden temyiz başvurusu, Şizuoka Mahkemesi tarafından kabul edilerek Hakamata'nın serbest bırakılmasına yol açtı. Ocak 2023'te yeniden yargı sürecine giren Hakamata, nihayet Mart 2023'te beraat etti ve uzun yıllar süren haksız yere tutukluluk dönemi sona erdi.

Bu dava, adaletin yeniden sağlanması adına önemli bir adım olarak görülmektedir ve Hakamata'nın hikayesi, adalet sistemindeki yetersizlikleri gözler önüne seriyor.