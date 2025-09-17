Japonya'da İki F-35 Aomori'ye Acil İniş Yaptı

Japonya'da iki ASDF F-35 uçağı Aomori Havalimanı'na acil iniş yaptı; uçaklarda hasar yok, piste kapanma ve bazı uçuşlarda gecikme yaşandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:22
Olayın Detayları

Japonya'da Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait iki F-35 savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Aomori Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

Sankei gazetesinin haberine göre, acil inişler yerel saatle 12.44 ve 12.59'da peş peşe gerçekleşti. İnişlerin ardından havalimanı pisti ile park alanlarını bağlayan geçitler geçici olarak kapatıldı.

Aomori Eyalet Valiliği'nin açıklamasında, acil iniş sonrası uçaklarda hasar saptanmadığı belirtildi. Ancak pistin kapanması sebebiyle bazı yerel havayolu seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Yetkililer, savaş uçaklarının Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssü'ne bağlı olduğunu aktardı. Asahi gazetesinin haberine göre, uçakların mekanik arıza kaynaklı acil iniş yaptığı tahmin ediliyor.

Kaynaklar

Sankei ve Asahi gazetelerinin aktardığı bilgiler doğrultusunda olayla ilgili resmi açıklamalar Aomori Eyalet Valiliği ve ASDF tarafından takip ediliyor.

