Japonya'da Kaçan Penguen 30 Kilometre Uzakta Bulundu

Kaçak Penguenin Macerası

Japonya'nın Aichi eyaletinde bulunan Himaka Adası'ndaki bir etkinlikte, 25 Ağustos tarihinde kaybolan 6 yaşındaki penguen, 14 gün sonra yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olayın Gelişimi

Kyodo News'ten edinilen bilgilere göre, etkinliği organize eden kuruluşun yetkilileri, penguenin korkusu nedeniyle bulunduğu alandan kaçmış olabileceğini duyurdu.

Penguenin Durumu

Hayvan, daha önce açık sularda yüzmediği belirtilirken, 8 Eylül tarihinde kaybolduğu bölgeden oldukça uzakta, sağlık durumu iyi bir şekilde bulundu. Yetkililer, penguene adının söylenmesiyle geri döndüğünü aktardı.

Kaçan penguenin bulunması, etkinliği düzenleyen kuruluş ve yerel halk için sevindirici bir gelişme oldu.