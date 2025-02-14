Japonya'da Kadın, Marketten Çörek Paketini Ezerek Çıktı: Tutuklandı

Japonya'nın Fukuoka şehrinde ilginç bir olay meydana geldi. Sawara bölgesindeki "Lawson" marketinde, satın almadan çıkmaya çalışan bir kadın, eliyle ezdiği çöreklerin bedelini ödemek istemediği için tutuklandı.

Olay, market işletmecisi tarafından başlatılan uyarılarla ortaya çıktı. Kadının 4 adet siyah susamlı ve krema peynirli çörek içeren paketi ezdiğini gözlemleyen işletmeci, kadının marketi terk ederken ödemesi gereken 181 yen (yaklaşık 1,2 dolar) ücreti talep etti. Ancak kadının buna karşı çıktığı belirtildi.

İşletmeci, kadını bir kilometre boyunca takip ederek durdurdu ve durumu polise bildirdi. Polis sorgusunda, kadının işsiz olduğunu beyan ettiği ve paketini sadece sertliğini kontrol etmek amacıyla hafifçe bastırarak incelediğini iddia ettiği öğrenildi.

Marketin yaptığı incelemede, ambalajın sağlam olduğu ancak çöreklerden birinin ezildiği ve bu nedenle satılamayacağı belirtildi. Kadın, ezdiği suçlamalarını reddederek, ambalajda herhangi bir zarar oluşturmadığını savundu.

Öte yandan, işletmecinin kadının daha önce de birkaç kez aynı davranışta bulunduğunu iddia ettiği belirtiliyor. Bu olay, Japonya'daki marketlerdeki ürünlere yönelik zarar verme eylemlerinin ciddiyetini tekrar gözler önüne serdi.