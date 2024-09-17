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Japonya'da Kitap Okumama Oranı Yüzde 62,6

Japonya'da yapılan bir ankette katılımcıların %62.6'sı ayda kitap okumadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:21
Japonya'da Kitap Okumama Oranı Yüzde 62,6

Japonya'da Kitap Okuma Alışkanlıkları Değişiyor

Son dönemde Japonya'da gerçekleştirilen bir anket, katılımcıların yüzde 62,6'sının bir ayda hiç kitap okumadığını ortaya koydu. Bu veriler, Kyodo News tarafından yayınlanan habere göre, Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Kültür İşleri Ajansı tarafından yapılan bir araştırmadan alınmıştır.

Anketin Detayları

Ocak ile Mart ayları arasında yapılan anket, 16 yaş ve üzeri 3,559 kişiden oluşan bir örneklem grubunu kapsamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 62,6'sı, e-kitaplar da dahil olmak üzere "ayda hiç kitap okumadığını" ifade etmiştir. Bu oran, 2018'deki ankete göre yüzde 15,3 artış göstermektedir.

Bilgi Edinme Alışkanlıkları

Öte yandan, düzenli kitap okumayan katılımcıların yüzde 75,3'ü, sosyal medya ve internet üzerindeki makaleler gibi alternatif kaynaklardan bilgi edinmektedir. Ankete katılanların yüzde 40,3'ü e-kitap okuduğunu belirtirken, bunların yüzde 48,4'ü, e-kitapları basılı kitap veya dergilere tercih ettiğini dile getirmiştir.

Kitap Okuma Oranlarındaki Düşüş

Katılımcıların yüzde 69,1'i, son dönemde okudukları kitap sayısının azaldığını bildirmiştir. Bu düşüşü açıklayanların yüzde 43,6'sı, teknolojik aletlerin zaman aldığını belirtmiştir. Aylık okuduğu kitap sayısının arttığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 5,5 olarak kaydedilmiştir. Bu artışın nedeninin e-kitaplara erişimin kolaylaşması olduğu ise yüzde 18,6 oranında katılımcı tarafından ifade edilmiştir.

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