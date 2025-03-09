Japonya'da Kovid-19 Sonrası Tarihi İş Gücü Sıkıntısı

Japonya'da Ciddi İş Gücü Sıkıntısı

Japonya'da yapılan yeni bir ankete göre, Kovid-19 salgınından bu yana tam zamanlı iş gücü açığı en yüksek seviyeye ulaştı. Kyodo Ajansı tarafından bildirildiğine göre, kredi araştırma kuruluşu Teikoku Databank, ocak ayında özel sektörden yaklaşık 11 bin şirket ile bir anket gerçekleştirdi.

İhtiyaç Duyulan Pozisyonlar

Ankete katılan şirketlerin %53,4'ü, daha fazla tam zamanlı personel ihtiyacı olduğunu ifade etti. Bu oran, salgın döneminde kaydedilen en yüksek rakam olarak dikkat çekiyor. En çok tam zamanlı çalışana ihtiyaç duyan sektörler arasında bilişim hizmetleri ve inşaat öne çıkıyor. Ayrıca, şirketlerin %30,6'sı yarı zamanlı çalışan eksikliği yaşadığını bildirdi.

Maaş Artışları ve İflaslar

Çalışan sayısında eksiklik yaşayan firmaların yaklaşık %68,1'i, nisan itibarıyla tam zamanlı çalışanlarının maaşlarında artış yapmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca, çalışan yetersizliği nedeniyle iflas eden firmaların sayısının 2024'te en yüksek seviyeye ulaşacağı belirlendi.