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Japonya'da LDP İlk Kez Meclis Çoğunluğunu Kaybetti

Japonya'da LDP, ilk kez 2009'dan bu yana meclisteki çoğunluğu kaybetti. Seçim sonuçları ve yeni kabine üzerindeki etkiler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:17
Japonya'da LDP İlk Kez Meclis Çoğunluğunu Kaybetti

Japonya'da İktidardaki Partinin Tarihi Yenilgisi

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), 2009'dan beri ilk kez ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) çoğunluğu kaybetti.

Seçim Sonuçları

Devlet televizyonu NHK'nin bildirdiğine göre, gerçekleşen erken genel seçimlerde LDP ve koalisyon ortağı Komeito, 465 sandalyeden yalnızca 215'ini kazanabildi. Bu sonuçla, LDP 233 sandalyeye ulaşamayarak, 15 yıl aradan sonra meclisteki üstünlüğünü yitirmiş oldu.

Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi (CDPJ) 148 milletvekili çıkarırken, Japonya Yenilik Partisi ise 38 sandalye ile mecliste en fazla sandalyeye sahip üçüncü parti konumuna geldi.

LDP'nin Seçim Stratejisi Üzerine Değerlendirmeler

LDP'nin seçim stratejisi şefi Şinjiro Koizumi, seçimlerdeki yenilginin sorumluluğunu üstlenerek istifa etti.

Başbakan İşiba Şigeru, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, elde edilen sonuçları 'seçmenlerin verdiği ağır bir karar' olarak nitelendirdi. İşiba, muhalefet partileriyle bazı politik konularda müzakerelere açık olduğunu belirterek, yeni kabineyi oluştururken diğer partilerden destek alabileceğini ifade etti.

Parti Reformları ve Güvenlik Sorunları

Başbakan, partide kapsamlı bir reforma öncülük edeceğini ve Japonya'nın güvenlik ile ekonomik meselelerine odaklanmaya devam edeceğini vurguladı.

Japon halkı, 1332 aday arasından 465 milletvekilini seçmek üzere sandık başına giderken, LDP, parti içindeki skandallar nedeniyle zorlu bir seçime katılmıştı. Ana muhalefetteki CDPJ, LDP'ye karşı oluşan artan hoşnutsuzluktan faydalanarak çoğunluğu elde etmeyi amaçlıyordu.

Parti İçi Skandalların Etkisi

İşiba, parti içindeki bağış fonu skandalının, dış politika, güvenlik politikaları ve sosyal güvenlik konularının önüne geçtiğini belirterek, LDP'nin halkın güvenini kazanmakta zorlandığını ifade etti.

Lider Değişiklikleri

Eylülde, LDP ve koalisyon ortağı Komeito, yaklaşık 15 yıl aradan sonra lider değişikliği gerçekleştirmişti. Önceki Başbakan Kişida Fumio, LDP içindeki bağış fonu skandalını gerekçe göstererek görevini bırakmış, ardından 27 Eylül'deki kongrede İşiba Şigeru yeni lider seçilmişti. Koalisyon ortağı Komeito da Genel Sekreteri İşii Keiiçi ile tek adaylı seçimini gerçekleştirmişti.

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