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Japonya'da LDP Liderlik Yarışı Başladı

Japonya'nın iktidar partisi LDP, yeni liderini belirlemek için 9 adayla seçim kampanyasına başladı. Kişida'nın istifası sonrasındaki gelişmeler gündemde.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:44
Japonya'da LDP Liderlik Yarışı Başladı

Japonya'nın İktidar Partisi LDP Yeni Lider Arayışında

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), liderlik ve başbakanlık için 9 aday arasında kıyasıya bir yarışın başladığını duyurdu. Mevcut LDP lideri ve Başbakan Kişida Fumio, siyasi fon skandalı nedeniyle istifa edeceğini açıklaması ile birlikte partideki liderlik yarışı ivme kazandı.

Adaylar ve Seçim Süreci

27 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimli kongre için, en az 20 LDP milletvekilinin imza desteğini alan 9 aday, partinin yeni liderliğine talip. LDP tarihindeki en yüksek aday sayısı olan bu yarışta, mevcut kabineden 4 aday öne çıkarken, kadın adaylar arasında Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae yer alıyor.

Seçim Yöntemi ve Oylama

Seçimde, LDP milletvekilleri ve ülke genelinde 47 eyaletin delegelerinin oyları kullanılarak yeni lider belirlenecek. Toplam 734 delegenin katılacağı seçimde eğer ilk turda salt çoğunluk sağlanamazsa, en fazla oy alan iki aday aynı gün ikinci turda yarışacak. Kazanan aday, LDP'nin yeni genel başkanı olarak mecliste ilan edilecek.

Popülerlik Araştırması

Devlet televizyonu NHK'nın 1200 kişiye sorduğu ankete göre, eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru %28 oy oranı ile lider konumda. İkinci sırada, 43 yaşındaki eski Çevre Bakanı Koizumi Şinciro %23 ile yer alırken, kadın adaylardan Sanae Takaiçi %9 ile üçüncü sırada bulunuyor. Seçimlerde LDP içi fraksiyonların yanı sıra kamuoyu popülaritesi ve uluslararası konulara hakimiyet de belirleyici olacak.

Genel Seçim Beklentisi

Yeni LDP liderinin meclisteki sandalye sayısı avantajı göz önüne alındığında, başbakanlık görevini devralması bekleniyor. Ulusal basında çıkan haberlere göre, halefin mevcut meclisi feshederek genel seçim ilan etmesi önümüzdeki bir ay içinde olası olarak değerlendiriliyor. Kişida Fumio, istifasının siyasete olan güveni sarstığını ifade etmişti.

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