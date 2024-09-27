Japonya'da LDP Yeni Liderini Seçiyor

Japonya İktidar Partisi LDP Yeni Liderini Belirlemek İçin Yarışıyor

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), liderlik için kolları sıvadı. Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae ve eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru, bu zorlu yarışta öne çıkan isimler arasında. LDP'nin liderlik seçiminde toplam 9 aday yer aldı, fakat hiçbir aday ilk turda oyların çoğunluğunu alamadı.

İstifa Sonrası Yeni Lider Arayışı

Başbakan Kişida Fumio, siyasi fon skandalını gerekçe göstererek istifa edeceğini duyurmuş ve bu durum, partinin yeni liderini hızlıca seçme gerekliliğini doğurmuştu. Tokyo'da düzenlenen seçimli kongrede, iki kadının da aday olduğu 9 kişi arasında yapılacak seçimler dikkatle takip ediliyor.

İlk Tur Sonuçları

İlk tur sonuçları değerlendirildiğinde, Takaiçi Sanae 181 oyla birinci, İşiba Şigeru 154 oyla ikinci ve eski Enerji Bakanı Koizumi Şinciro üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlar, Takaiçi ve İşiba'nın ikinci tura kaldığını gösteriyor.

Yeni Başbakan Olacak İsim

Yeni liderin, LDP'nin koalisyon ortağı Komeito'nun kontrolündeki meclis oturumunda Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilmesi bekleniyor. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, yeni başbakanın mevcut meclisi feshederek bir ay içinde genel seçim ilan etmesi mümkün görünüyor.

LDP lideri Kişida, parti içindeki siyasi fon skandalının kamu güvenini sarstığı açıklamasıyla istifa kararını almıştı. Bu süreç, Japon siyaseti için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.