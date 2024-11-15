Japonya'da Nara Park'ındaki Geyiklerin Saldırıları Artıyor

Japonya’nın Nara Park’ında Geyik Saldırıları Artıyor

Japonya'nın batısındaki Nara eyaletinde bulunan Nara Park'ta, kültürel varlık olarak korunan geyiklerin saldırıları sonucu yaralanma vakalarında son dönemde olağanüstü bir artış gözlemleniyor. Japan Times gazetesinin aktardığı habere göre, yetkililer, geyiklerin boynuzlarıyla saldırması sonucu yaralanan kişi sayısında kaydedilen artışı kamuoyuna duyurdu.

Yaralanmaların Artış Nedeni

Yetkililer, sadece Eylül ayında 35 yaralanma vakası kaydedildiğini ve bunlardan 10'unun hastaneye sevk edildiğini belirtti. Yıllar içinde bu tür yaralanma vakalarının artış göstermesi dikkat çekici bulunuyor. Özellikle erkek geyiklerin yılın belirli dönemlerinde daha saldırgan hale gelmesi ve parkta bu yıl 100 yeni erkek geyik bulunmasının bu durumu etkileyebileceğine vurgu yapıldı.

Turistlerin Dikkatine

Nara Park'ı ziyaret eden turistlerin geyiklere yakınlaşarak onlara dokunmalarının da yaralanmalara sebep olduğu ifade edildi. Bu nedenle, ziyaretçilere geyiklere uygun mesafeden yaklaşmaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Güvenlik Önlemleri

Eyalet hükümeti, parkta güvenliği sağlamak amacıyla Ağustos ayının sonundan itibaren günde yaklaşık 10 ila 15 geyik boynuzunu kesiyor. Bu uygulama, park ziyaretçileri için daha güvenli bir ortam yaratmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.