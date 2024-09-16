Japonya'da Nesli Tükenme Tehdidi Altındaki Tek Boynuzlu Gergedan Doğdu

Japonya'da Önemli Bir Doğum

Japonya'nın Hino bölgesinde bulunan Tama Hayvanat Bahçesi', 50 yıl aradan sonra nesli tükenmekte olan bir Hint gergedanı'nın doğumuna tanıklık etti.

Hayvanat Bahçesi Açıklama Yaptı

Japonya'nın devlete ait yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, Hayvanat Bahçesi yetkilileri, doğumun sağlıklı gerçekleştiğini belirtti. Bu gelişme, hayvanat bahçesinde yarım yüzyıldır yaşanan ilk örnek olarak dikkat çekiyor.

Yavru Gergedanın İlk Anları

Paylaşılan görüntülerde, yavru gergedanın doğumundan 20 dakika sonra yürüdüğü ve annesi tarafından emzirildiği gözlemlendi. Ancak sağlık nedenleriyle, anne gergedan ve yavrusu için belirli bir süre görüşme yapılmayacağı ifade edildi.

Önemli Bir Adım

Uzmanlar, söz konusu doğumu, nesli tehlikede olan türler için önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu tür doğumların, koruma çalışmalarına büyük katkı sağlaması bekleniyor.