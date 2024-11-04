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Japonya'da Nükleer Reaktör Arızalandı

Onagawa Nükleer Santrali, 13 yıl aradan sonra faaliyete geçti fakat sadece 6 gün sürdü.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:41
Japonya'da Nükleer Reaktör Arızalandı

Onagawa Nükleer Santrali'nde Yeni Gelişmeler

Japonya'nın Onagawa Nükleer Santrali'nde 13 yıl sonra yeniden faaliyete geçirilen 2 numaralı nükleer reaktör, arızalandı ve tekrar kesintiye uğradı. Nükleer reaktör, 29 Ekim'de yeniden hizmete alınmıştı.

Arıza Detayları

Kyodo News'in aktardığına göre, Tohoku Electric Power şirketi, reaktörde bulunan bir cihazdaki arıza nedeniyle yeniden devre dışı bırakıldığını duyurdu. Reaktör, faaliyete geçtikten yalnızca 6 gün sonra kapatıldı ve bu durumda, içindeki nötron verileri ile ilgili bir sorun tespit edildi.

Güvenlik Önlemleri

Yapılan açıklamada, reaktörün çevreye herhangi bir radyasyon sızıntısı yapmadığı vurgulandı. Ayrıca, bölge sakinlerinin güvenliği için reaktörün devre dışı bırakıldığı ve ekipmanın tekrar incelemeye alınacağı belirtildi. Ancak, reaktörün ne zaman yeniden işletilmeye başlanacağı konusunda net bir bilgi verilmedi.

Bölge Elektrik Üretim Planları

Onagawa Nükleer Santrali'nde, yeniden faaliyete geçirilen 2 numaralı reaktörün Kasım ayında elektrik üretmeye başlaması bekleniyordu. Ancak bu süreç, yaşanan arıza nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Tarihsel Arka Plan

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde büyük bir radyoaktif sızıntıya sebep olmuştu. Bu olay sonucunda binlerce kişi bölgelerini terk etmek zorunda kalmıştı. Güvenlik riskleri nedeniyle Onagawa Nükleer Santrali de o dönemde kapatılmıştı.

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