Japonya'da Rekor Ayı Saldırıları: Akita'ya SDF Sevkiyatı

Rekor seviyedeki ayı saldırıları üzerine Akita'ya yaklaşık 15 SDF personeli gönderildi; dronlu önlemler ve diğer şehirlere de ek destek planlanıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:09
Japonya'da ayı saldırılarında yaşanan ölümlerin rekor seviyeye ulaşması üzerine, Akita eyaletine ayılarla mücadele çalışmalarına destek amacıyla Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edildi.

SDF desteği ve Kazuno'daki tepkiler

Bugün Kazuno Şehri'ne varan yaklaşık 15 SDF personelini karşılayan Kazuno Belediye Başkanı Shinji Sasamoto, bölge halkının artan tedirginliğine dikkati çekti. Sasamoto, "Halk tehlikeyi her gün hissediyor. Bu durum insanların hayatını etkiledi. İnsanların dışarı çıkmaktan vazgeçmesine veya etkinliklerini iptal etmesine neden oldu" dedi.

Kazuno Şehri’nin ayılarla mücadele biriminde görevli Yasuhiro Kitakata ise askerlerin geçici desteğinin bölge halkında rahatlama sağladığını belirterek, "SDF’nin geçici de olsa yardıma gelmesi büyük bir rahatlama oldu. Eskiden ayıların gürültü duyduklarında kaçacağını düşünürdüm ama şimdi tam tersi size doğru geliyorlar. Gerçekten korkutucu hayvanlar" ifadelerini kullandı.

SDF personelinin görev tanımı arasında ayı tuzaklarının kurulması ve kaldırılması, yerel avcıların riskli bölgelere transferi ve vurulan ayıların leşlerinin bertaraf edilmesi çalışmalarına destek vermek bulunuyor. Japonya Savunma Bakanlığı, Kazuno'nun ardından Akita eyaletindeki Odate ve Kitaakita şehirlerine de SDF personeli göndereceğini bildirdi.

Dronlu önlemler Gifu'de devreye alınıyor

Öte yandan, ölümcül ayı saldırılarına karşı bir önlem olarak Gifu Valiliği, ayıları yerleşim bölgelerinden uzaklaştırmak amacıyla köpek havlaması ve havai fişek sesi çıkaran dronlar kullanmaya başlayacağını duyurdu. Gifu Vali Yoshihide Esaki konuyla ilgili, "Ayıların yol açtığı endişe ve yaşanan saldırılarla başa çıkmak amacıyla proaktif önlemler almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Bilanço: Rekor sayıda can kaybı

Japonya Çevre Bakanlığı, bu yıl ayı saldırıları nedeniyle yaşanan ölümlerin rekor kırarak 12'ye ulaştığını açıkladı. Bakanlık verilerine göre ölümlerin üçte ikisi Akita ve Iwate eyaletlerinde kaydedildi.

