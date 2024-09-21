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Japonya'da Sel Tehdidi: 50 Bin Kişi İçin Tahliye Kararı Alındı

Japonya'da şiddetli yağmur sebebiyle 50 bin kişi için tahliye emri verildi. Meteoroloji uzmanları acil durum uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:29
Japonya'da Sel Tehdidi: 50 Bin Kişi İçin Tahliye Kararı Alındı

Japonya'da Sel Tehdidi

Japonya, meteorolojik uzmanların yaptığı uyarılar doğrultusunda şiddetli yağmurun sele yol açması ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Ülkede dört şehirde yaklaşık 50 bin kişiye toplu tahliye emri verildi.

En Yüksek Seviye Acil Durum Uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bazı bölgelerde şiddetli yağmurlar için "en yüksek seviyede acil durum" uyarısında bulundu. Bu tahminler, beklenen sellerin insan hayatını ciddi şekilde etkileyeceği yönündeki endişeleri artırarak, yerel yönetimlerin önlem almasını sağladı.

Öne Çıkan Tahliye Bölgeleri

Büyük sellerin beklendiği Noto Yarımadası’ndaki Vacima şehrinde yaklaşık 18 bin, Suzu'da ise 12 bin kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, İşikava eyaletinin kuzeyindeki Niigata ve Yamagata vilayetlerinde yaşayan 16 bin kişi için de tahliye emri yayımlanmış durumda.

Selin Etkileri

Ülkede yürütülen değerlendirmelere göre, şiddetli yağışlar sonucunda 12 nehir taştı. Selin etkisiyle bazı sokakların su altında kaldığını gösteren görüntüler de sosyal medyada yayılmaya başladı.

Tahliye çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği belirtilirken, yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve uyarılara uymaya çağırıyor.

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