Japonya'da Sel Tehdidi: 50 Bin Kişi Tahliye Edildi

Japonya'da Sel Tehdidi ve Tahliye Emri

Japonya, meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre beklenen şiddetli yağmurlar nedeniyle dört şehrinde yaklaşık 50 bin kişi için tahliye emri uygulamaya koydu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamalarda, bazı bölgelerde "en yüksek seviyede acil durum" uyarısında bulunuldu.

Şehirlerde Durum

BBC'nin haberine göre, ülkenin ortasında yer alan Noto Yarımadası'nda yer alan Vacima şehrinde 18 bin kişi, Suzu'da ise 12 bin kişi tahliye edilmek üzere belirlenen alanlardan çıkarılacak. Ayrıca, İşikava eyaletinin kuzeyindeki Niigata ve Yamagata vilayetlerinde yaşayan toplam 16 bin kişiye tahliye emri verildi.

Selin Etkileri ve Can Kaybı

Japonya, yağışların neden olduğu 12 nehrin taştığı bildirilmektedir. Medyada yayınlanan görüntüler, bazı sokakların tamamen su altında kaldığını göstermektedir. Resmi yetkililer, İşikava'da meydana gelen seller nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 kişinin kaybolduğunu duyurdu.

Japonya, beklenen büyük sel felaketine karşı gerekli önlemleri alarak, halkın güvenliğini sağlamak için harekete geçti.