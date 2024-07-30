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Japonya'da Sıcak Hava Dalgası: Güneş Çarpması Uyarısı

Japonya'da sıcaklıkların 37 dereceye ulaşması bekleniyor, birçok bölge için güneş çarpması uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:12
Japonya'da Sıcak Hava Dalgası: Güneş Çarpması Uyarısı

Yüksek Sıcaklıklar Japonya'yı Etkisi Altına Alıyor

Japonya'da, yaklaşan sıcak hava dalgası nedeniyle "güneş çarpması" uyarısı yapıldı. Ülke genelinde beklenen sıcaklıkların 37 dereceye kadar yükselebileceği bildiriliyor.

Meteoroloji Ajansı Uyardı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yaptığı açıklamada, sıcaklıkların özellikle başkent Tokyo'da 37 dereceye ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti. Bu sıcaklıkların sağlık açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.

Güneş Çarpması Riski

Japonya Çevre Bakanlığı, 31 vilayette güneş çarpması olasılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uzun süre güneş altında kalan kişilerin bu durumdan etkilenebileceği ifade edildi.

Vatandaşlara Öneriler

Uzmanlar, hararetin arttığı bu günlerde bol su tüketimi, güneşin etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmama ve hafif giysiler tercih etme gibi önlemler alınmasını öneriyor.

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