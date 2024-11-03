Japonya'da Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Şiddetli Yağışlar Japonya'yı Vurdu

Japonya'nın batı ve güneybatısında süren şiddetli yağışlar, son 3 gündür hayatı olumsuz etkiliyor. Bu olay sonucunda bir kişi kayboldu ve tren seferlerinde önemli aksaklıklar yaşandı.

Uyarılar Artıyor

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bölgede meydana gelen toprak kaymaları ve nehir taşmaları nedeniyle halkı "dikkatli olun" konusunda uyardı. Hiroşima'da, nehir kıyısındaki bir tekneyi kontrol etmeye çalışan bir şahsın kaybolduğu bildirildi.

Ulaşımda Aksamalar

Yağışlar, demiryolu ulaşımında da sıkıntılara yol açtı. Central Japan Railway şirketi, yaklaşık 6 saat süresince 88 seferin iptal olduğunu ve 229 seferin geciktiğini açıkladı. Bu durumdan etkilenen yolcu sayısının 139 bini aştığı belirtildi.

Bu olaylar, Japonya'nın iklimsel zorluklarla başa çıkma sürecinin devam ettiğini gözler önüne seriyor. Yetkililer, vatandaşları güvenlik önlemlerini almaları konusunda bilgilendiriyor.