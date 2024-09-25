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Japonya'da Siyasi Değişim: Yeni Liderler ve Seçimler

Japonya'da iktidar ve muhalefet liderleri değişiyor. LDP ve Komeito yeni liderlerini seçerken, CDP de Noda Yoşihiko'yu başına getirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:01
Japonya'da Siyasi Değişim: Yeni Liderler ve Seçimler

Japonya'da Siyasi Yenilikler

Japonya'da iktidar partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) liderlik değişimlerine girdi. Eski Başbakan Noda Yoşihiko, CDP'nin yeni lideri olarak belirlendi. LDP ise 27 Eylül’de seçim yaparak yeni bir lider belirleyecek.

Başbakan Kişida'nın İstifası

İktidarın lideri Kişida Fumio, bağış fonu skandalının ardından istifa edeceğini duyurdu. Bu gelişme, partinin liderlik seçimlerini hızlandırdı. LDP, 12 Eylül'de kampanya sürecine başladı ve 27 Eylül'de gerçekleştirilecek kongrede yeni liderini belirleyecek.

Adaylar ve Anketler

Toplamda 9 aday, LDP liderliği için yarışıyor. Ayrıca, kadının rolü de önem kazandı; Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae gibi kadın adaylar dikkat çekiyor.

Yapılan anketlerde, adayların popülerliği farklılık gösteriyor. NHK ve Kyodo araştırmalarına göre, Takaiçi Sanae ve İşiba Şigeru ön sıralarda yer alıyor.

Komeito ve Yeni Liderlik Dönemi

Ortağı Komeito, 28 Eylül’de kendi kongresini gerçekleştirecek. Partinin uzun süreli lideri Yamaguçi Natsuo, yerini yeni nesillere devretmek istediğini belirtti. Komeito’nun mevcut Genel Sekreteri İşii Keiiçi, başkanlık için öne çıkan adaylar arasında.

CDP'nin Yeni Yüzü: Noda Yoşihiko

CDP’nin liderlik seçimlerinde Noda Yoşihiko, yeniden başa geçti. 1993 yılından beri Meclis’te görev yapan Noda, Japonya'nın demokratik vizyonunu sürdürmeyi hedefliyor.

Parti İçindeki Fraksiyonlar

Eski diplomat Miyake Kuni, LDP'nin, kardeş fraksiyonların etkisinin sürdüğünü söyleyerek, halkın daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim istediğini vurguladı.

Son olarak, Japonya'nın önümüzdeki günlerde erken genel seçim yapması bekleniyor ve yeni liderler, bu seçimde siyasi geleceği şekillendirecek.

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