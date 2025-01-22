Japonya'da Tavşanlara Şiddet: 25 Yaşındaki Zanlı Gözaltına Alındı

Japonya'da Tavşanlara Yönelik Şiddet Davası

Japonya'nın Okuno Adası'nda 77 tavşanın ölümüne neden olan bir olay daha yaşandı. Ada halkı tarafından "Tavşan Adası" olarak bilinen bölgede, 25 yaşındaki Riku Hotta adlı bir genç, sokakta yürürken bir tavşana tekme attığı esnada gözaltına alındı.

Olayın Detayları

The Mainichi'nin bildirdiğine göre, Hotta'nın tekme attığı tavşan olay sonrası hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Hotta'nın hayvana yönelik şiddet sebebiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Okuno Adası'nda Kasım 2024 ile Ocak 2025 tarihleri arasında 77 tavşan, insanların uyguladığı şiddet nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu durum, adada bulunan 500'den fazla yarı vahşi tavşanın güvenliğini tehlikeye atıyor.