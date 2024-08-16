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Japonya'da Tayfun Sebebiyle Uçuş ve Tren Seferleri İptal Edildi

Ampil Tayfunu nedeniyle Japonya'da birçok uçuş ve tren seferi iptal edildi, halk risklere karşı uyarıldı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:12
Japonya'da Tayfun Sebebiyle Uçuş ve Tren Seferleri İptal Edildi

Pasifik Okyanusu'ndan Gelen Tehlike

Japonya'nın başkenti Tokyo, Ampil Tayfunu nedeniyle ciddi hava koşulları ile karşı karşıya. Tayfun, ülkenin üzerinden kuzeye doğru ilerliyor ve bu durum, çok sayıda uçuş ve tren seferinin iptal edilmesine sebep oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı Uyarıyor

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Ampil Tayfunu’nun etkileri hakkında uyarılarda bulundu. Şiddetli rüzgarlar, yoğun yağışlar, sel olayları ve toprak kaymaları gibi risklere karşı halkın dikkatli olması gerektiği belirtildi.

İptal Olan Seferler

Tokyo ile Nagoya arasındaki tren seferleri tamamen durdurulurken, bazı yerel seferlerde ise sefer sıklıkları azaltıldı. Ayrıca, birçok uçuş da olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal oldu.

Eğlence Mekanları ve Kargo Hizmetleri Etkilendi

Normalde akşam saatlerine kadar açık kalan Disneyland, tayfun sebebiyle 15.00'te kapatıldı. Kargo şirketi Yamato Transport ise, Tokyo ve çevresindeki bölgelere 16-17 Ağustos tarihlerinde teslimat yapılamayacağını duyurdu.

Halkın Dikkatine

Yetkililer, halkı nehirlerden ve sahil bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyararak, olası tehlikelere karşı tedbirli olunmasını istedi. Ampil Tayfunu'nun karaya çıkması beklenmiyor, ancak Tokyo yakınlarından geçtikten sonra Kanto ve Tohoku bölgelerine zarar verebileceği öngörülüyor.

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