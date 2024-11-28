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Japonya'da Tuhaf Olaylar: 1 Günlük Belediye Başkanı Köpek ve Böcek Kaçakçısı

Japonya'nın 1 Kasım Köpek Günü etkinlikleri ve insana dair daha birçok ilginç olay kasımda gündeme damgasını vurdu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:06
Japonya'da Tuhaf Olaylar: 1 Günlük Belediye Başkanı Köpek ve Böcek Kaçakçısı

Kasımda Yaşanan Tuhaf Olaylar

Japonya'da düzenlenen "1 Kasım Köpek Günü" etkinliği kapsamında bir günlük belediye başkanı olan köpek Maggie, ilginç olayların başrolü haline geldi. Maggie, vücuduna bantlayarak kilitli torbalarda taşınan 400'den fazla örümcek, kırkayak ve karıncayla Peru'yu terk etmeye çalışan bir "böcek kaçakçısı" ile birlikte birçok tuhaf olaya ev sahipliği yaptı. Bu olaylar, insanların karşılaştığı ilginç durumların basında nasıl yankı bulduğunu gösteriyor.

Avustralya'da Koala Sürprizi

Avustralya'nın Adelaide kentinde yaşayan Fran Dias Rufin ve eşi Brunno, evlerine döndüklerinde bir koalayla karşılaştılar. Genellikle ağaç tepelerinde görülen bu sevimli hayvan, çiftin yatak odasında uyukluyordu. Eşinin yardımıyla koalayı dışarı çıkardıklarını belirten Rufino, "Böyle şeylere sadece Avustralya'da denk gelebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Kyoto'nun Patili Belediye Başkanı

Japonya'da "Köpek Günü"’nde onursal belediye başkanı olan Maggie, Kyoto'ya bağlı Kameoka kentinde bir dizi etkinliğe katıldı. Yerel bir fotoğraf yarışmasının ödül törenine katılan Maggie, sakinlerle etkileşimde bulunarak unutulmaz bir gün geçirdi.

ABD'den İlginç Teklifler

ABD merkezli bir gemi turu firması, Donald Trump'ın dönemi için "sıra dışı" bir teklif sundu. Müşterilerine 4 yıl boyunca dünyayı gezme fırsatı veren firma, Odyssey isimli yolcu gemisiyle 140 ülke ve 425 limanı kapsayan bir tur düzenleyeceğini belirtti.

Peru’da Böcek Kaçakçısı Yakalandı

Peru'da bir kişi, 320 tarantula, 110 kırkayak ve 9 mermi karıncası ile yakalandı. Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı’nda yapılan aramalarda 439 böcek bulundu ve kişi gözaltına alındı. Bu böceklerin, Peru'daki Madre de Dios bölgesinden alındığı belirtiliyor.

Çin'den Robotik Kaçırma Olayı

Çin'in Şanghay kentinde bir robot, sergi salonundaki diğer 12 robotu "kaçırdı". Erbai isimli robot, diğer robotlarla iş koşulları hakkında sohbet ederek onları sergi salonunun dışına kadar takip etmeye ikna etti.

Beyonce'nin Hayatı Yale'de Değerlendirilecek

ABD'li sanatçı Beyonce'nin hayatı ve kültürel etkisi, Yale Üniversitesi'nde ders konusu olacak. "Beyonce Tarih Yazıyor" isimli ders, şarkıcının toplumsal olaylardaki rolünü inceleyecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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