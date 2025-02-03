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Japonya'da Yol Çöktü: Çukur 40 Metreye Ulaştı, Kamyon Sürücüsü Hala Kayıp

Tokyo yakınlarındaki Saitama'da çöken yol, 40 metre genişliğinde bir çukur oluşturdu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:46
Japonya'da Yol Çöktü: Çukur 40 Metreye Ulaştı, Kamyon Sürücüsü Hala Kayıp

Japonya'da Yol Çökmeleri Artıyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yakın Saitama eyaletinde bir kavşakta meydana gelen yol çökmesi sonucu oluşan çukurun genişliği yaklaşık 40 metreye ulaştı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Olay, 28 Ocak'ta Yaşio ilçesinde seyir halindeki 8 metre uzunluğundaki bir kamyonun yolun çökmesi sonucu çukura düşmesiyle başladı. Çukurda kaybolan kamyon sürücüsünü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, çukurun genişlemeye devam ettiğini ve derinliğinin 15 metreye ulaştığını belirtirken, bölgedeki yağış ve kanalizasyondaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çalışmaların zora girdiğini söylüyorlar. Çukurun 50 metre yakınında yaşayan bölge sakinlerine tahliye talimatı verildi.

Çukurun Oluşum Nedenleri

İlk olarak 10 metre genişlikte ve 6 metre derinlikteki çukura inen kurtarma ekipleri, biriken kanalizasyon suyu nedeniyle zorluk yaşadı. Olay yerine sevk edilen inşaat vinçleri sayesinde kamyonun kargo kasası çukurdan çıkarılmıştı. Yol çöküntüsünün, eyalet kara yolunun 10 metre altından geçen bir kanalizasyon borusunun patlaması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

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