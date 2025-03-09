Japonya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Japonya'nın Kuzeydoğusundaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Japonya'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta başlayan ve en az 210 binaya zarar veren dev yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Kyodo News'in aktardığına göre, yerel yetkililer, yangının 12 gün boyunca tehlike arz ettiğini ve artık daha fazla yayılma riskinin bulunmadığını açıkladı.

Yangının başladığı günden bugüne kadar yaklaşık 2 bin 900 hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi. Yetkililer, alevlerin tamamen söndürülmesi için sürdürdükleri çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Yangınla ilgili yapılan ilk çalışmalar sırasında, 27 Şubat tarihinde bölgede yanmış bir ceset bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Iwate eyaletine bağlı Ofunato kenti yetkilileri, 7 Mart itibarıyla yangın nedeniyle tahliye edilen 1249 kişinin tahliye merkezlerinde, 3 bin 61 kişinin ise akrabalarının evlerinde veya başka yerlerde barındığını duyurdu.