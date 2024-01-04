Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor: İniş izni verilmemiş!

Japan Airlines'a ait 516 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Tokyo Haneda Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistte Japon sahil güvenlik uçağıyla kaza yaptı. Kazada, yolcu uçağındaki 120 yolcu ve 6 mürettebat ile sahil güvenlik uçağındaki 4 personel yaralandı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Japonya Ulaştırma Bakanı Tetsuo Saito, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kazadan önce iki uçak ile hava trafik kontrolörleri arasındaki iletişimin kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Kayıtlara göre, kazanın nedeni sahil güvenlik uçağının yanlış bir kodlama hatası yapmasıydı.

Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda pistte çarpışan Japan Airlines uçağı ile sahil güvenlik uçağı arasındaki iletişim transkripti yayınlandı. Transkripte, Japan Airlines uçağına saat 17:43:26'da 34R pistine inmesi için izin verildiği ancak sahil güvenlik uçağına kalkış izni verilmediği görüldü.

Transkripte, sahil güvenlik uçağına saat 17:45:11'de bekleme noktasına gitmesi talimatı verildiği ve sahil güvenlik uçağının bu talimatı saniyeler içinde teyit ettiği belirtildi. Kazada, sahil güvenlik uçağındaki altı kişiden beşi öldü, Japan Airlines uçağındaki 379 kişi ise kurtarıldı.

