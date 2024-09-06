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Japonya'dan Belarus'a Ajanlık Suçlamalarına Tepki

Japonya, Belarus'ta bir vatandaşının ajanlıkla suçlanmasına karşı diplomatik protesto gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:44
Japonya'dan Belarus'a Ajanlık Suçlamalarına Tepki

Japonya'dan Belarus'a Sert Tepki

Japonya, Belarus'ta bir vatandaşının "ajanlık" iddialarıyla gündeme gelmesine karşı tepkisini ortaya koydu. Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, yayınlanan programın ülkenin ulusal televizyonunda yer almasını "oldukça talihsiz ve üzücü" olarak nitelendirerek duruma dair Belarus Dışişleri Bakanlığına diplomatik protesto gönderildiğini ifade etti.

Diplomatik Protesto ve Talep

Hayaşi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yayın öncesinde Belarus Dışişleri Bakanlığından bu programın iptal edilmesi yönünde güçlü bir talepte bulunmuştuk. Ancak programın yayınlanması son derece üzücü." dedi.

Hayaşi, yayının "insan haklarının güvence altına alınması açsısından sorunlu" olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızı korumak için mümkün olduğunca fazla destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Belarus'taki Program ve Suçlamalar

Japon basınında yer alan haberlere göre, Belarus'ta "Nakanişi Masatoşi" adıyla bilinen bir kişi, "askeri altyapıların görüntüsünü almak" gibi ajanlık faaliyetlerinden soruşturma geçiriyor. Belarus devlet televizyonunda yayımlanan programda, daha önce Japonca eğitmeni olarak görev yapan 50'li yaşlarındaki bu kişi, "casusluk yapmak"la suçlanıyor.

15 dakikalık programda, güvenlik görevlilerinin, "Japon istihbarat teşkilatı adına bilgi topladığı" iddiasıyla Nakanişi'yi sorguladığı ifade ediliyor. Yayın sırasında Nakanişi'nin görüntüleri de yer alırken, bu kişinin Rusça olarak "Ukrayna sınırına yaklaşıyorum" dediği duyuluyor.

Tarihî Bir İlk

Belarus'ta, bir Japon vatandaşı hakkında "ajanlık" suçlamasıyla yapılan yakalama, ülke tarihindeki ilk benzer olay olarak kaydedildi. İddialara göre, bu kişi, Belarus'un sosyal ve politik durumu hakkında bilgi toplamanın yanı sıra, Çin'in "Tek Kuşak Tek Yol" girişimi ve Belarus-Ukrayna sınırındaki gelişmelerle de ilgilenmiş.

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