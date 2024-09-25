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Japonya'dan BM ve G20 Reform Çağrısı

Japonya, BM ve G20'de reform çağrısında bulunarak uluslararası sorunların çözümünde ivedi adımlar atılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:45
Japonya'dan BM ve G20 Reform Çağrısı

Japonya, Birleşmiş Milletler'de Reform İsteğinde Bulundu

Japonya Dışişleri Kıdemli Bakan Yardımcısı Akahori Takeshi, uluslararası toplumu etkileyen sorunların çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde gerçek bir reform gerektiğini ifade etti. G20 ülkelerinin bu reform yolunda hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı

BM 79. Genel Kurul toplantıları sırasında düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Akahori, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gibi acil konuların hukukun üstünlüğü çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtirken; bu süreçte uluslararası toplum açısından yapısal değişimlerin önemine dikkat çekti.

Güvenilir Bir Güvenlik Konseyi

Akahori, "Uluslararası toplum, BM'nin özellikle de Güvenlik Konseyi'nin güvenilir ve şeffaf olması gerektiğini talep ediyor," diyerek, daimi ve daimi olmayan üyelikler açısından genişleme çağrısında bulundu. "G20, BM ve Güvenlik Konseyi reformuna destek olmalı ve bu konuda adımlar atmalıdır," şeklinde konuştu.

Dünya Ticaret Örgütü İçin Reform

Akahori aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü için de reform önerisinde bulunarak, çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı. G20 ülkelerinin birlikte çalışarak "politika momentumu" oluşturması gerektiğine dikkat çeken Akahori, yıl sonuna kadar anlaşmazlıkların çözülmesini sağlayacak etkin bir sistem geliştirilmesi için acilen görüşmelerin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Hiroşima Yapay Zeka Süreci

Son olarak Akahori, Japonya'nın 2023 dönem başkanlığında başlatılan Hiroşima Yapay Zeka Süreci'ne de değindi. Bu inisiyatifin, uluslararası kılavuz ilkeler ve davranış kurallarının geliştirilmesine yol açtığını anlatan Akahori, "Japonya, bu kuralların uygulanmasını teşvik ederek yapay zeka ile ilgili riskleri azaltmaya devam edecektir," dedi.

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