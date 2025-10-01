Japonya'dan Süleymanpaşa'ya Arama Kurtarma Aracı Hibesi

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Süleymanpaşa Belediyesine arama kurtarma aracı hibe etti; teslim töreninde Büyükelçi Takahiko Katsumata ve Başkan Volkan Nallar konuştu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:04
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesine arama kurtarma aracı hibe edildi.

Teslim Töreni

Tören, Japonya Yerel Projelere Destek Programı kapsamında alınan aracın teslimi için Zabıta Müdürlüğü'nde düzenlendi ve ulusal marşların okunmasıyla başladı.

Büyükelçi'nin Açıklamaları

Büyükelçi Takahiko Katsumata, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin çok eski yıllara dayandığını söyledi. Katsumata, "Ertuğrul Fırkateyni şehitleri her yıl düzenlenen programlarla anılıyor. Japon hükümetinin desteğiyle çeşitli ekipmanlarla donatılan arama kurtarma aracı, belediyeye hibe edildi. Afetlerin ve kazaların ne zaman geleceği belli olmuyor. Belediyeye teslim edilen aracın afetlerde birçok kişinin hayatının kurtarılmasında faydası olacaktır." diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise kadim bir dostluğun ve uluslararası dayanışmanın güzel bir örneğine tanıklık etmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek aracın teslimi gerçekleştirildi. Büyükelçi Katsumata daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi arama kurtarma ekibiyle sohbet ederek, aracı inceledi.

