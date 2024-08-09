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Japonya Deniz Akademisi Eğitim Gemileri İstanbul'da

Japonya'nın eğitim gemileri İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirleyerek dostluk ilişkilerini pekiştirdi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:19
Japonya Deniz Akademisi Eğitim Gemileri İstanbul'da

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Eğitim Gemileri İstanbul'da

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait eğitim gemileri olan "Kashima" ve "Shimakaze", Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla İstanbul Sarayburnu Limanı

Karşılama Töreni

Limanda yapılan karşılama törenine, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Japonya Eğitim Filosu Komutanı Tümamiral Nishiyama Takahiro, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko ve İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi katıldı. Tören sırasında Tümamiral Oktar, Filo Komutanı Nishiyama'ya çiçek ve tatlı sunarak sıcak bir karşılama yaptı.

Milli Marşlar ve Hatıra Fotoğrafı

Gemide devam eden törende Türkiye ve Japonya'nın milli marşları okundu ve ardından hatıra fotoğrafı çekildi. "Kashima" ve "Shimakaze" gemileri, uluslararası insanlık ilişkilerini pekiştirmek amacıyla, uygulamalı eğitim sağlamak üzere ziyaret ettikleri limanlarda çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

Halk Ziyareti ve Gelecek Program

Gemiler yarın saat 10.00 itibarıyla halkın ziyaretine açılacak ve 11 Ağustos saat 15.00'e kadar ziyarete devam edilecektir. 12 Ağustos'ta Sarayburnu Limanı'ndan ayrılacak olan gemiler, 11 Kasım'a kadar sürecek olan seferlerine başlayacak.

Eğitim Filosunda Yer Alan Subaylar

Tümamiral Nishiyama Takahiro'nın komutasındaki eğitim filosunda yaklaşık 570 subay, bunların 190'ı Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Subay Aday Okulu mezunudur. Sarayburnu Limanı'na yapılan bu ziyaret, 20 Mayıs-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "2024 Denizaşırı Eğitim Seferi" kapsamında yer almaktadır.

Seferin Amacı

Denizaşırı eğitim seferinin ana hedefleri arasında, subay adaylarının deniz ortamında uygulamalı eğitim alarak, Öz Savunma Kuvvetleri subaylarının edinmesi gereken temel bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmak bulunmaktadır. Ayrıca, bu tür ortak eğitimler ve diğer faaliyetler aracılığıyla küresel farkındalıklarını artırmayı ve ziyaret ettikleri ülkelerle uluslararası iyi niyeti pekiştirmeyi amaçlanmaktadır.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri...

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir attı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri...

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir attı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri...

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir attı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri...

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir attı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri...

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir attı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri...

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir attı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri...

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir attı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri...

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir attı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri...

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir attı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri...

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir attı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri...

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir attı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri...

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir attı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri...

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir attı.

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