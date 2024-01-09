Japonya depremlerinde can kaybı artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 180'e yükseldi

Ocak ayının başında İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası'nda peş peşe depremler oldu. Depremlerde 180 kişi hayatını kaybetti. İşikawa Eyalet Valiliği, depremlerin bölgede büyük yıkıma yol açtığını duyurdu.

Eyalet genelinde depremlerden etkilenen 28 bin kişi tahliye noktalarına yerleştirildi. Ancak kapanan yollar yüzünden 3 bin 300 kişi kurtarılamadı. İşikawa Eyalet Valiliği, mahsur kalanlara ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İşikawa eyaletinde depremler nedeniyle 80'den fazla okul, 9 Ocak'ta eğitime başlayamadı. Ülke genelinde iki haftalık ara tatil ve 8 Ocak 'Yetişkinler Günü' tatilinin ardından örgün eğitim yeniden başlamıştı.

Depremlerden dolayı 80'den fazla okul eğitime ara vermek zorunda kaldı. İşikawa eyaletinin yeniden inşası için Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve kabinesi, 2023 mali yılı bütçesinden 4,7 milyar yen (33 milyon dolar) ayırdı.

Noto Yarımadası ve çevresinde 1-5 Ocak tarihleri arasında çok sayıda deprem oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremlerin büyüklüklerinin 5 ile 7 arasında değiştiğini bildirdi.