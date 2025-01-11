Japonya, Endonezya'ya Denizde Güvenlik İçin Devriye Gemileri Sağlayacak

Japonya, Endonezya'ya yüksek hızlı devriye gemileri temin ederek deniz güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 22:24
Japonya, Endonezya'ya Denizde Güvenlik İçin Devriye Gemileri Sağlayacak

Japonya, Endonezya'ya Üst Düzey Devriye Gemileri Temin Edecek

Japonya, deniz güvenliğine destek sağlamak amacıyla Endonezya'ya yüksek hızlı devriye gemileri temin edeceğini duyurdu. Kyodo ajansına göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Endonezya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Stratejik Ortaklık ve İşbirliği Alanları

İşiba ve Subianto, enerji güvenliği, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve afet önleme konularında işbirliği yapma hususunda anlaştı. Düzenlenen ortak basın toplantısında İşiba, Endonezya'nın savunma kabiliyetlerini geliştirmesine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, deniz güvenliğine destek kapsamında yüksek hızlı devriye gemileri sağlayacaklarını vurguladı.

İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Güçlenmesi

Başkan Subianto ise görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kararlılığı ortaya koyduğunu ifade etti. Altyapı geliştirme, enerji ve sağlık gibi çeşitli alanlarda işbirliğinin önemine dikkat çeken Subianto, İşiba ile bir dizi küresel mesele üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

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