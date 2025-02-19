Japonya, Eski Başbakan Kişida'ya Saldıran Zanlıyı 10 Yıl Hapis Cezasına Çarptırdı

Japonya'da eski Başbakan Kişida'ya 2023'te yapılan saldırının zanlısı Kimura Ryuji, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:09
Japonya, Eski Başbakan Kişida'ya Saldıran Zanlıyı 10 Yıl Hapis Cezasına Çarptırdı

Japonya'da Başbakan Kişida'ya Saldırıda Cezalandırma

Japonya'da, 2023 yılında dönemin Başbakanı Kişida Fumio'ya saldıran 25 yaşındaki Kimura Ryuji adlı zanlıya, mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezası verildi. Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Kimura'nın yargılanmasına ilişkin karar açıklandı.

Mahkeme Kararının Gerekçesi

Mahkeme, Kimura Ryuji'nin, "Görevdeki bir başbakanı hedef alarak halk arasında endişeye neden olmakla" suçlandığını belirtti. Bu tür eylemlerin kamu güvenliğini tehdit ettiğinin altı çizildi.

Olayın Detayları

Olay 15 Nisan 2023'te Wakayama'da gerçekleşti. Dönemin Başbakanı Kişida, seçim konuşması yaparken bir patlama sesi duyuldu. Yerel medyada yayımlanan videolarda, Kişida'nın bulunduğu yere gümüş silindirik bir boru şeklinde sis bombası fırlatıldığı gözlemlendi.

Kişida, olaydan yara almadan tahliye edilirken, biri polis olmak üzere iki kişi hafif yaralandı. Saldırı sonrası hızla gözaltına alınan Kimura Ryuji, Hyogo eyaletinin Kawanişi kentinde ikamet ediyordu.

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