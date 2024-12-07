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Japonya, Filipinler Ordusuna 10,7 Milyon Dolar Değerinde Kıyı Gözetleme Radarları Tedarik Edecek

Japonya, Filipinler'e 10,7 milyon dolarlık kıyı gözlem radarları tedarik edecek. Anlaşma, Hint-Pasifik'teki güvenliği artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 06:57
Japonya, Filipinler Ordusuna 10,7 Milyon Dolar Değerinde Kıyı Gözetleme Radarları Tedarik Edecek

Japonya'dan Filipinler'e Güvenlik Desteği

Japonya, Filipinler donanmasına 1,6 milyar yen (yaklaşık 10,7 milyon dolar) değerinde kıyı gözlem radarı tedarik etmek üzere kritik bir anlaşmaya imza attı. Bu hamle, Çin'in bölgede artırdığı nüfuz karşısında, Japonya'nın benzer düşünen ülkelerle güvenlik işbirliğini güçlendirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Anlaşma Detayları ve Beklentiler

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Japonya'nın Manila Büyükelçisi Endo Kazuya ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendiren bu önemli anlaşmayı imzaladı. Kyodo ajansına göre, anlaşma çerçevesinde Filipinler'e hava gözetleme radarları ve bataryaları sağlanacak.

Bunun yanı sıra, Japonya'nın Manila Büyükelçiliği'nden alınan bilgilere göre, anlaşma kapsamındaki diğer ekipmanlar arasında şişme lastik botlar ve radar sistemi de bulunuyor. Filipinler hükümeti, bu yardımların Hint-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarı koruma kapasitesini arttıracağına inanıyor.

Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) Çerçevesi

Bu önemli anlaşmanın arka planında, Japonya'nın 2022'de güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) kapsamında geliştirdiği Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesi yatıyor. Nisan 2023'te yürürlüğe giren OSA, Japonya'nın hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi değerlere sahip ülkelerin ordularına savunma ekipmanları sağlamasına olanak tanıyor.

Bu bağlamda, OSA çerçevesi, ulusal kamuoyunda Japonya'nın Çin'in Hint-Pasifik bölgelerinde nüfuzunu artırmasına karşı bir savunma hamlesi olarak yorumlanıyor.

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